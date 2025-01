Milton Leite, sobre Presidência da Câmara de SP: Ricardo Teixeira é melhor no momento

O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) deve ser eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira, 1, segundo o atual presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil). "Eles fizeram um acordo prévio, está assinado. A bancada entendeu que nesse momento seria melhor o Ricardo mesmo. Haverá um rodízio internamente", afirmou Leite.

O indicado do partido de Leite, tido como mandachuva da política paulistana que optou por não concorrer a um novo mandato, foi um nome de consenso após meses de disputas internas.

Anteriormente, Rubinho Nunes (União Brasil) era o favorito para o cargo. No entanto, o parlamentar embarcou na campanha do candidato derrotado Pablo Marçal (PRTB), o que gerou um mal estar com o prefeito.

Além disso, Leite gostaria que seu pupilo Silvão (União Brasil), presidente da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, fosse alçado ao posto. Porém, seu nome foi descartado pela bancada por conta da pouca experiência.

O nome que deve substituir Ricardo Teixeira na próxima eleição da Presidência da Câmara ainda não foi definido.