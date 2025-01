Gilberto Gil mostra virada de ano ao lado de Preta Gil no hospital: 'Rodeada de amor e carinho'

O cantor Gilberto Gil apareceu em um registro ao lado da filha, Preta Gil, e da mulher, Flora Gil, durante a virada de ano em que passou no hospital com a cantora, internada desde uma cirurgia. A foto foi publicada pela equipe de Gil nesta quarta, 1º, horas após Preta anunciar que deixou a saída da UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

"Um feliz ano-novo para todos. Em especial, para nossa querida Preta Gil, que passou a noite acompanhada de Gil e Flora Gil, rodeada de amor e carinho", escreveu a equipe do cantor em post no Instagram . Preta realiza tratamento contra um câncer no intestino.

No dia 19 de dezembro, a cantora passou por uma cirurgia que durou mais de 20 horas. Na terça, 31, ela mostrou que estava acompanhada da família no hospital para a virada do ano. Todos, inclusive Gil e Flora, vestiram camisetas com fotos de Preta.

A cantora descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Além da cirurgia realizada em dezembro, Preta também já passou por sessões de radioterapia e uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.