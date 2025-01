UE está preparada para corte de gás russo e impacto deve ser limitado, diz Comissão Europeia

A porta-voz da Comissão Europeia Anna-Kaisa Ikonen afirmou à imprensa que a interrupção de gás proveniente da Rússia teria um "impacto limitado" no fornecimento de energia da União Europeia (UE). "Interromper os fornecimento a partir de 1º de janeiro é uma situação previsível, e a União Europeia está pronta para isso", reforçou.

A Ministra de Energia da Áustria, Leonore Gewessler, disse na rede social X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, que a UE fez o seu "dever de casa" e está bem preparada para esse cenário, acrescentando que as empresas da região buscaram novos fornecedores fora da Rússia.

Por outro lado, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, insistiu que a interrupção do fluxo de gás por meio da Ucrânia terá um "impacto drástico" na União Europeia, mas não na Rússia. Fico também repetiu que a Eslováquia e outros países do bloco europeu perderão milhões de euros com o corte de gás russo.