Gabigol chega ao Cruzeiro dizendo viver seu 'melhor momento dentro e fora de campo'

Apesar do suspense que rondou o futuro de Gabigol, o anúncio de sua contratação pelo Cruzeiro nos primeiros minutos de 2025 não pegou ninguém de surpresa. O atacante que estava no Flamengo se juntará ao time celeste na nova temporada ciente de suas responsabilidades e vivendo o que considera ser seu "melhor momento dentro e fora de campo".

"Tenho 28 anos, passei por muita coisa e aprendi muito. Creio que é o meu melhor momento dentro de campo e fora. Então, nada mais que um projeto novo para eu poder alcançar algumas metas que eu ainda tenho, junto com um clube que também quer de novo se reerguer, já vem se reerguendo há algum tempo", disse Gabigol à Globo.

O atacante teve propostas de outros clubes do futebol brasileiro a partir do momento em que se fez público o desinteresse do Flamengo em uma renovação contratual de longo prazo. Desde então, o nome de Gabigol foi vinculado a Palmeiras e Santos, especialmente.

No Cruzeiro, a ambição de Gabigol será alta, mas não se equipara à que vivia no Flamengo. Em 2025, o time celeste disputará o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. O sonho de voltar à Libertadores ficou pelo caminho diante da péssima sequência na reta final do torneio nacional de 2024.

"Tenho recebido um carinho enorme de todos os torcedores e fãs. Estou ansioso por encontrá-los, estar junto da torcida, chegar a Belo Horizonte, que é a minha próxima casa. É uma cidade que eu sempre gostei bastante, sempre tive sorte quando joguei lá. Então espero que continue assim", afirmou Gabigol, que deve ser apresentado à torcida do Cruzeiro no próximo sábado, no Mineirão.