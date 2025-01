Ucrânia interrompe fornecimento de gás russo para a Europa após fim de acordo pré-guerra

A Ucrânia interrompeu nesta quarta-feira, 1º de janeiro, o fornecimento de gás russo, que passa pelo país, para clientes europeus, após o término de um acordo de trânsito pré-guerra no final do ano passado. O ministro da Energia da Ucrânia, Herman Halushchenko, confirmou na manhã desta quarta que Kiev havia interrompido o trânsito "no interesse da segurança nacional".

"Este é um evento histórico. A Rússia está perdendo mercados e incorrerá em perdas financeiras. A Europa já decidiu eliminar progressivamente o gás russo, e (isto) está alinhado com o que a Ucrânia fez hoje", afirmou Halushchenko, no aplicativo de mensagens Telegram.

A empresa de energia russa Gazprom disse, em comunicado divulgado nesta quarta, que "não tem possibilidade técnica e legal" de enviar gás através da Ucrânia, devido à recusa de Kiev em estender o acordo. Fonte: Associated Press