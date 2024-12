Saiba como proteger os pets durante a queima de fogos no Ano Novo

Apesar do momento de virada do ano ser de descontração e descanso, a queima de fogos pode ser um problema para muitos pais de pet, já que os animais possuem uma audição mais sensível e podem se estressar ou até ter danos significativos na saúde por causa do barulho.

Veja a seguir algumas dicas que podem diminuir o estresse do seu bichinho, além de minimizar qualquer dano à saúde.

Crie um ambiente seguro

Preferencialmente, coloque os animais em ambientes em que se sintam seguros. Locais internos são a melhor opção, pois o barulho é menor. Tente retirar objetos que possam quebrar ou machucar o animal, pois eles podem ficar agitados devido ao estresse.

Tente cansá-lo e crie distrações

Para evitar o estresse, uma boa opção é passear com o seu cachorro ou até mesmo seu gato, utilizando uma coleira. A atividade vai cansá-lo e desestressá-lo, fator que auxilia no humor e na agitação do pet durante a queima de fogos. Brincar com o animal também é uma opção, caso você não consiga levá-lo para fora de casa durante o dia.

Evite, entretanto, alimentar o animal no horário próximo da queima, pois ele pode vir a vomitar ou engasgar quando estiver em estresse. É importante que você não o deixe sozinho durante esse período.

Abafe o som

Uma opção que pode ser utilizada durante a virada de ano é abafar os sons dos fogos de artifício. Existem técnicas diversas para diminuir o som, entre caixas para pet que abafam sons e protetores auriculares (caso seu pet aceite). Você pode também colocar sons diversos na televisão ou em alguma caixa de som, para criar uma distração para o animal.

Identifique o seu pet

Não se esqueça de checar se o seu pet possui uma coleira que o identifique, e que possua os seus dados de contato. Esse passo é essencial porque muitos animais ficam agitados, o que pode fazer com que fujam ou escapem da casa e se percam.

Bandagens e 'tellington touch'