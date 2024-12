Santos acerta com Grêmio e venda de João Lucas deve ser oficializada nesta semana

O Santos acertou com o Grêmio a venda do lateral-direito João Lucas, que estava emprestado ao Juventude e tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2025. O time gaúcho aguarda os exames médicos para anunciar o seu novo reforço.

Segundo apurou o Estadão, a proposta do Grêmio chega na casa dos R$ 13 milhões, aproximadamente. O contrato será de três anos.

João Lucas tem 26 anos e defendeu o Juventude em 49 jogos na última temporada, com dois gols e sete assistências. Ele tem passagens ainda por Cuiabá, Flamengo, Bangu e Goiás.

O clube está passando por uma reformulação após o acesso à elite do futebol nacional. Com João Lucas, são 11 saídas confirmadas, encabeçada por Otero, um dos destaques do time no ano passado. Ele vai defender o Nacional-URU.

A ideia é que o Santos use os próximos dias para confirmar os primeiros reforços. A única mudança até agora foi a saída do técnico Fábio Carille e a chegada de Pedro Caixinha, que está conduzindo algumas negociações.

O Santos já tem acertado com o zagueiro Luisão, do Novorizontino, e está muito próximo de confirmar a compra do meia Thaciano, do Bahia. Yeferson Soteldo, Alfredo Morelos e Lucas Braga retornam de empréstimo.

Existe ainda uma negociação com o Botafogo por Danilo Barbosa e Tiquinho Soares. Thiago Maia, do Internacional, também está na mira do clube, assim como o atacante Gabigol, muito próximo do Cruzeiro.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, às 21h30, para enfrentar o Mirassol, na Vila Belmiro.