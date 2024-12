Show da Virada em Copacabana terá Ivete, Anitta, Caetano e Bethânia; saiba como assistir

O tradicional Show da Virada, que acontece na noite desta terça-feira, 31, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, contará com diversos gigantes da música nacional. Além de Ivete Sangalo e Anitta, o espetáculo contará ainda com uma apresentação de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Caetano e Bethânia abrem a noite de celebrações às 20h, seguidos por Ivete, que sobe ao palco às 22h. A apresentação de Anitta está marcada para após a queima dos fogos, à 0h12. A funkeira será seguida por Xande Avião, que assume o microfone às 2h10. Por fim, a Bateria da Unidos da Viradouro, vencedora do Carnaval 2024, encerrará a noite às 3h40. A festa continuará madrugada adentro, comandada por diferentes DJs.

A transmissão do espetáculo fica por conta da Rede Globo na TV aberta. A TV a cabo também acompanha a festa, que será transmitida no Multishow. No streaming, o Show da Virada pode ser conferido pelo Globoplay.

A apresentação da noite fica por conta de Tati Machado.

Todos os shows acontecerão no Palco Rio, que fica em frente ao hotel Copacabana Palace. A previsão é de que o local conte com cerca de 2 milhões de pessoas.