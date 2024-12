Aeris remarca para 8 de janeiro assembleias sobre flexibilização de termos com debenturistas

A Aeris, fabricante de pás eólicas, divulgou o edital da segunda convocação das assembleias gerais de debenturistas da primeira e da segunda série de emissão dos títulos de dívida, que irão tratar da flexibilização de determinados compromissos. As reuniões foram marcadas para 8 de janeiro de 2025, às 14 horas (primeira série) e às 16 horas (segunda série), com acesso exclusivamente digital.

Na pauta da reunião da primeira emissão está a autorização prévia para que a amortização do valor nominal unitário e o pagamento de juros remuneratórios - ambos previstos para o dia 15 de janeiro de 2025 - sejam prorrogados por até 60 dias.

Os debenturistas também deveriam deliberar sobre um "waiver temporário", de forma que não seja caracterizado evento de inadimplemento em caso de descumprimento de determinados índices financeiros descritos na escritura, até a medição trimestral a ser realizada com base nos dados de 31 de março de 2025.

Já no caso da assembleia da segunda emissão, consta na pauta um waiver temporário similar, também até a medição trimestral a ser realizada com base nas informações financeiras auditadas referentes ao período de 12 meses encerrado no primeiro trimestre de 2025.

Na primeira convocação, realizada na segunda-feira, 30, as assembleias não foram instaladas por não terem atingido o quórum mínimo necessário.

O pedido aos debenturistas de flexibilização dos indicadores financeiros se deu em meio à uma prolongada crise no setor eólico, que tem afetado a Aeris. Na segunda, as ações da companhia caíram 31%, fechando o pregão a R$ 5,71.