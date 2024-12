Internacional enfrenta o México no Beira-Rio em amistoso promovido pela Adidas

A seleção do México e o Internacional divulgaram que vão realizar um amistoso no dia 16 de janeiro, no Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo é tido pela seleção mexicana como uma preparação para a Copa do Mundo de 2026, e o clube brasileiro vai ser o primeiro rival dos mexicanos em um giro pela América do Sul.

A partida é promovida pela Adidas, fornecedora dos uniformes do México e do Internacional. Recentemente o clube gaúcho anunciou a renovação de contrato com a empresa até 2029.

A Adidas fornece os uniformes do clube desde 2020 e o acordo firmado agora garante os materiais também do futebol feminino e da base.

O jogo do dia 16 janeiro vai marcar a estreia dos novos uniformes da seleção mexicana e do Internacional. A camisa do clube gaúcho vai ser em homenagem ao título brasileiro de 1975.

A conquista foi a primeira do Inter, que é tricampeão brasileiro, tendo conquistado o campeonato também em 1976 e 1979.