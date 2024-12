Bolsas da Europa têm viés de alta na 1° etapa do último pregão do ano, com liquidez comprimida

Por André Marinho

São Paulo, 31/12/2024 - O sinal positivo predomina entre as bolsas da Europa que abriram hoje, em um pregão encurtado que apresenta menor liquidez na véspera do Ano Novo.

Por volta das 07h45 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,16%, a 505,65 pontos.

Sem negócios em Frankfurt e Milão, a última sessão de 2024 é marcada por uma agenda esvaziada que mantém boa parte dos investidores fora das mesas de operações. Amanhã, todas as praças ficarão fechadas.

"Os volumes de negócios são baixos, todos - ou quase todos - estão de férias e os menores movimentos no mercado levam a uma ação de preço exagerada", afirma a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

Após um quarto trimestre turbulento, em meio à divergência na política monetária das economias desenvolvidas, os mercados europeus devem fechar 2024 com sinais díspares. Frankfurt caminha para registrar ganho anual de quase 19%, mas Paris foi duramente penalizada pelas incertezas políticas na França.

No horário citado acima, a Bolsa de Londres subia 0,48%, Paris perdia 0,41% e Lisboa recuava 0,63%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0409, mas a libra recuava a US$ 1,2537.

