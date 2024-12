Regina Duarte pede fim ao processo em que foi condenada por postar foto de Leila Diniz

A atriz Regina Duarte entrou com um pedido na Justiça para a extinção de um processo movido pela diretora Janaína Diniz, filha de Leila Diniz (1945-1972). A informação foi confirmada pela defesa da atriz ao Estadão nesta segunda, 30. Regina foi condenada a indenizar Janaína em R$ 30 mil após uma publicação que apoiava a ditadura militar e usava uma foto de Leila.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Janaína Diniz, que informou que não irá comentar o assunto.

Em nota enviada à reportagem, a defesa de Regina alegou que a atriz "já depositou a quantia devida, postou a sentença e fez pedido de desculpas". O texto ainda afirmou que a artista, ainda que tenha se desculpado, "considera inofensiva a publicação que originou o processo, que ressaltava a qualidade e a força das mulheres de luta, de boa-fé".

Leia a nota completa:

"A Sra. Regina já depositou a quantia devida, postou a sentença e fez pedido de desculpas, apesar de considerar inofensiva a publicação que originou o processo, ao revés, ressaltava a qualidade e a força das mulheres de luta, de boa-fé, portanto.

Assim, uma vez cumprida a decisão, a extinção do processo torna-se imperiosa.

Esse é o pedido feito, ao qual espera deferimento."

Após o pedido de desculpas da atriz, a advogada que representa Janaína, Maria Isabel Tancredo, negou que Regina tivesse feito a retratação exigida pela Justiça. Segundo a advogada, a artista não teria cumprido a obrigação de explicitar aos seguidores que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar e se posicionava contrária ao regime. À época, a defesa de Regina não se pronunciou.

Entenda o caso

Em dezembro do ano passado, Regina Duarte compartilhou um vídeo que continha a imagem de Leila Diniz e de outras atrizes, que, na ocasião, protestavam contra a censura imposta pelo AI-5. Porém, na legenda, a artista escreveu: "O Exército precisará que os plenários do próximo governo tenham vergonha do que se passa em nosso País e tomem uma atitude".

A Justiça compreendeu que o vídeo dava enganosamente a entender que as atrizes apoiavam o golpe militar. "É aviltante e, mais, profundamente doloroso, para Janaína e várias outras mulheres que fizeram parte dessa luta histórica, ver a figura de sua mãe atrelada justamente a tudo aquilo contra o qual ela arduamente lutou", lia-se na sentença.

Regina foi condenada a pagar R$30 mil para Janaína Diniz, além de se retratar publicamente. Na postagem em que dizia se retratar, feita nesta segunda, 15, a atriz inclui a sentença homologada pela juíza Keyla Blank.

Leila Diniz

Leila Diniz tornou-se uma figura representativa no combate ao conservadorismo durante a ditadura militar. A imagem da atriz grávida de Janaína, na praia, tornou-se símbolo feminista. Em suas entrevistas, mostrava-se a favor da emancipação feminina, declarando ser uma mulher livre, o que acabou tornando-a alvo de censura por parte dos militares.

Em 1993, Rita Lee cita a atriz na faixa Todas as Mulheres do Mundo, no verso: "Toda mulher quer ser amada/Toda mulher quer ser feliz/Toda mulher é meio Leila Diniz".

A atriz morreu em 1972, vítima de um acidente aéreo.

Regina Duarte chegou a receber ajuda financeira de fãs para quitar a indenização. Em uma postagem feita em junho, a atriz se pronunciou:

"Saiu uma nota na imprensa divulgando uma sentença sobre um processo que venho sofrendo. Hoje pela manhã fui surpreendida por vários Pix em valores diversos na minha conta bancária pessoal. Quero agradecer todo o cuidado, carinho, atenção e preocupação comigo", escreveu.