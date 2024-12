Ex-presidente da Gaspetro, Angélica Laureano é nomeada presidente da TBG

A Petrobras informou nesta segunda, 30, que nomeou a engenheira metalúrgica Angélica Laureano para a presidência da Transporte Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG). A executiva é formada pela PUC-Rio e tem MBA em Economia e Gestão Empresarial pela Coppead UFRJ e já presidiu a Petrobras Gás (Gaspetro).

A executiva tem 44 anos de experiência profissional, dos quais 21 dedicados à gestão em áreas estratégicas da Petrobras, como Materiais, Abastecimento, Gás e Energia, disse a estatal em nota.

Laureano foi por quatro anos conselheira de Administração da TBG, entre 2012 e 2016; presidiu a Petrobras Gás (Gaspetro) entre fevereiro de 2015 e julho de 2017; e por seis anos, entre 2012 e 2018, integrou o Conselho de Administração da GasBrasiliano S.A.

Durante a cerimônia de posse, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a trajetória profissional da nova liderança da TBG, "marcada pela inovação, pela gestão responsável e pela capacidade de construir pontes entre diferentes áreas, sempre com foco na sustentabilidade e no crescimento da companhia".

"Esses atributos são exatamente o que a TBG precisa para continuar avançando e desempenhando um papel fundamental na transição energética que estamos liderando", complementou Magda na cerimônia que empossou também Gustavo Passos Elias, no cargo de diretor Técnico.

No mesmo evento, foram reconduzidos aos cargos o diretor Financeiro, Henrique Andrade Trinckquel Filho; e Jorge Roberto Abrahão Hijjar, diretor Comercial.

Os mandatos dos executivos empossados hoje são de dois anos, com encerramento em 30 de dezembro de 2026.

TBG

Durante a posse, Magda disse que a nomeação de Laureano representa o compromisso da Petrobras com a diversidade e ampliação do papel feminino na corporação. Além disso, ressaltou a visão estratégica e a paixão da executiva pelo que faz, o que afirmou serem "determinantes para que a TBG alcance novos patamares de excelência e continue sendo um pilar para o desenvolvimento do mercado de gás natural no País".

"A TBG não é apenas uma operadora de infraestrutura, mas uma peça-chave no avanço do mercado de gás brasileiro. Sua atuação fortalece a segurança energética, promove a transição energética e impulsiona o desenvolvimento econômico, consolidando seu papel no setor de energia", afirmou a presidente da Petrobras.

Em seu discurso de posse, a nova presidente da TBG disse que o grande desafio da empresa é o seu plano de crescimento. Detalhou que, no curto prazo, o foco é realizar os investimentos de Classe de Locação (necessidade de alterações no sistema de transporte que garantam a segurança no entorno do gasoduto em função do avanço demográfico) e da nova Estação de Compressão (ECOMP) do Sul, além de reavaliar os novos investimentos de ampliação, seja do trecho Sul ou para Minas Gerais.

"Outro tema que devemos explorar é o da transição energética. O gás natural continua sendo a alternativa de substituição de outros combustíveis, mas não podemos deixar passar oportunidades de investimentos em transporte de biometano produzido no entorno do gasoduto e que tenham potencial de escalabilidade", destacou Laureano.