Lula assina nomeação de Galípolo, diretores do BC e decreto do salário mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, 30, os decretos de nomeação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central e dos novos diretores indicados à autoridade monetária, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

No Palácio da Alvorada, Lula se reuniu com Galípolo e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda para assinar os decretos de nomeação do próximo presidente do BC e dos novos diretores indicados à autoridade monetária.

Lula também assinou o decreto que institui o novo valor do salário mínimo que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. A Secom não informou, porém, o valor do mínimo no ano que vem. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve no Alvorada na tarde desta segunda para a assinatura.

O presidente já sancionou a lei que modifica a política de valorização do mínimo, limitando o aumento real ao teto do arcabouço fiscal para o ano - em 2025, será de 2,5%. A medida constava do pacote de contenção de gastos do governo. A expectativa é que o salário mínimo seja reajustado para R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro de 2025 - um aumento de R$ 106 em relação ao valor atual.