Cruzeiro monta time com experientes para repetir 'fórmula Diniz' do Flu

O Cruzeiro está apostando na experiência para montar o elenco da temporada 2025, assim como fez o Fluminense do hoje treinador cruzeirense Fernando Diniz em 2023, ano em que os tricolores venceram a Libertadores misturando veteranos como Marcelo, Cano e Felipe Melo a jovens talentos do calibre de André e John Kennedy. No caso da equipe carioca, a rebarba em 2024, quando chegaram os quase quarentões Renato Augusto, Douglas Costa e Thiago Silva, não foi das melhores, com briga pelo rebaixamento no Brasileirão.

A diretoria do clube mineiro tende a entregar a Diniz uma fórmula parecida à que gerou sucesso em campo para o Fluminense durante um ano. Para o ataque, já foram anunciados Dudu, 32, ex-Palmeiras, e o franco-congolês Yannick Bolasie, 35, ex-Criciúma. Com a maior parte da carreira construída na Inglaterra, onde defendeu Crystal Palace, Everton e Aston Villa, Bolasie está empolgado para trabalhar com o técnico brasileiro.

"Minha expectativa ao ir para o cruzeiro é jogar com um dos melhores treinadores do Brasil, que tem uma filosofia sobre jogar futebol, de sair jogando de trás e manter a posse de bola. Estou ansioso para fazer parte desse time e ver o que consigo fazer. Vou apenas tentar me divertir", disse em entrevista antes de participar do Jogo das Estrelas.

O Cruzeiro já tem veteranos de peso em seu elenco, caso do goleiro Cássio, que chegou após encerrar ciclo de 12 anos no Corinthians. Aos 37 anos, o ídolo do time do Parque São Jorge pode ganhar a companhia de outro nome importante da história alvinegra, o lateral-direito Fagner, 35, que tem contrato com o clube paulista até 2026, mas negocia um empréstimo à equipe cruzeirense.

A lista de reforços com idade mais avançada terá também a adição do meia Eduardo, 35, ex-Botafogo, perto de ser anunciado oficialmente. Existe, contudo, um equilíbrio nas decisões tomadas pelo departamento de futebol nesta janela de transferências.

A grande expectativa é pela confirmação da contratação de Gabigol, cujo contrato com o Flamengo se encerra dia 31 de dezembro. Há um acordo entre o Cruzeiro e o atacante, mas o tema é tratado com muita cautela. Aos 28 anos, o ex-flamenguista seria a contratação mais midiática, a exemplo do que foi, guardadas as proporções, a chegada de Marcelo ao Fluminense.

Fora os nomes mais pesados, a diretoria mineira fez algumas apostas, com trazer o meia Rodriguinho, 21, do América-MG e o volante Christian, 23, do Athletico-PR. Ambos já foram anunciados. O atacante, Marquinhos, 21, revelado pelo São Paulo e que teve breve passagem pelo Fluminense, deve ser anunciado em breve, contratado por empréstimo junto ao Arsenal, da Inglaterra.

Veja os reforços já anunciados pelo Cruzeiro:

Volante: Christian (ex-Athlético-PR)

Meia: Rodriguinho (ex-América-MG)

Atacantes: Dudu (ex-Palmeiras) e Bolasie (ex-Criciúma)