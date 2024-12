Faustão presta homenagem à filha e revela curiosidade da herdeira: - Durante nove anos estudou escondido música

No último domingo, dia 29, Fausto Silva participou do quadro Quem Vem Pra Cantar?, no Domingão com Huck. Durante sua participação, o apresentador prestou uma homenagem à filha Lara e revelou uma curiosidade sobre a herdeira.

- Estou aqui de novo para participar de um quadro de surpresas. E se tem uma pessoa que merece ser surpreendida e causar surpresa, essa é a figura: minha filha Lara, iniciou.

Em seguida, ele contou que a filha estudou música escondida por nove anos:

- Afinal de contas, durante nove anos ela estudou escondido Música, estudou outras coisas fora do Brasil... Quando voltou, fiquei sabendo que ela era cantora - e muito boa cantora - através do Simoninha, nosso diretor musical. A verdade é que essa cantora, não importa com quem ela vá cantar, é importante porque ela adora surpresas! E aí é o quadro que a pessoa tem que estar bem calçada para saber fazer.

No final de sua participação, Faustão mandou um recado ao público:

- Boa sorte. Beijos para todos e muitas saudades. Aproveitem para cuidarem da saúde, principalmente.