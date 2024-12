Biden e Trump reconhecem legado deixado por Jimmy Carter

Joe Biden e Donald Trump, atual e eleito presidente dos Estados Unidos, prestaram homenagens em suas respectivas redes sociais ao ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, que morreu no domingo aos 100 anos. Ambos reconheceram o legado deixado pelo democrata.

"Carter foi um homem de princípios, fé e humildade", disse Biden.

"Os americanos têm uma dívida de gratidão com Carter", afirmou o Trump.

Carter governou os Estados Unidos de 1976 a 1981, mas não conseguiu a reeleição. Em 2002, contudo, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu trabalho em defesa dos direitos humanos, dos valores democráticos e em busca pela solução de conflitos armados ao redor do mundo.

Desde 2023, o ex-presidente estava sob cuidados paliativos em sua casa, em Plains, no Estado da Geórgia, nos EUA.

'Amigo querido'

Por meio de nota oficial, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, chamou Carter de "amigo querido" e afirmou que o mundo perdeu um líder, estadista e humanitário extraordinários.

"Hoje, os Estados Unidos e o mundo perderam um líder, estadista e humanitário extraordinário. Durante seis décadas, tivemos a honra de chamar Jimmy Carter de amigo querido. No entanto, o que é extraordinário em relação a Jimmy Carter é que milhões de pessoas nos Estados Unidos e no mundo que nunca o conheceram também o consideravam um amigo querido."

Biden anunciou que haverá funeral oficial em homenagem ao ex-presidente, em Washington D.C., capital dos EUA. "Para homenagear um grande americano, solicitarei a realização de um funeral oficial em Washington D.C. para James Earl Carter, Jr., 39º Presidente dos Estados Unidos, 76º Governador da Geórgia, Tenente da Marinha dos Estados Unidos, graduado pela Academia Naval dos Estados Unidos e filho favorito de Plains, Geórgia, que dedicou toda a sua vida a serviço de Deus e do país."

Trump destaca respeito pelo adversário político

Por meio de sua rede social, a Truth Social, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, enfatizou que apesar de "discordar fortemente, tanto política quanto filosoficamente" de Carter, que ele se dedicou intensamente "para transformar a América num lugar melhor, e por isso, tenho por ele meu maior respeito".

Para Trump, Carter teve uma importante atuação na história dos Estados Unidos, inclusive após sua passagem pelo Salão Oval - "mais que a maioria dos presidentes". "As mais sinceras condolências minhas e de Melania à sua maravilhosa família", completou.

Obama e Clinton também fazem homenagens a Carter

Em publicação no X, o ex-presidente dos EUA Barack Obama escreveu que Carter ensinou "o que significa viver uma vida de graça, dignidade, justiça e serviço". No pronunciamento, Obama destacou grandes feitos de Carter, mas especialmente a sua dedicação após a presidência.

"Monitorando mais de 100 eleições ao redor do mundo; ajudando a praticamente eliminar a dracunculose, uma infecção que atormentava a África há séculos; tornando-se o único ex-presidente a ganhar um Prêmio Nobel da Paz; e construindo ou reparando milhares de casas em mais de uma dúzia de países com sua amada Rosalynn, como parte do Habitat para a Humanidade", escreveu Obama.

Em uma rede social, o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e sua esposa Hillary Clinton publicaram em conjunto uma nota, afirmando que estão de luto pela morte de Carter. "Guiado pela sua fé, Presidente Carter viveu para servir aos outros - até o fim", diz a nota publicada no X. O pronunciamento ainda destacou trabalhos de Carter em diversas frentes, complementando que ele lutou "incansavelmente por um mundo melhor e mais justo".

Personalidades políticas dos EUA e internacionais, empresários e entidades lamentam a morte

Também em uma rede social, o senador norte-americano Bernie Sanders afirmou que Carter "será lembrado como um homem decente, honesto e pé no chão".

"Jimmy Carter, tanto pelo que fez como presidente quanto em seus últimos anos, será lembrado como um homem decente, honesto e pé no chão. Ele fará muita falta. Jane e eu enviamos nossas condolências à família Carter", disse Sanders.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que Carter teve um trabalho incansável na busca pela paz. "Ao longo da sua vida, Jimmy Carter defendeu os direitos das pessoas mais vulneráveis e liderou incansavelmente a luta pela paz. A França envia os seus comovidos pensamentos à sua família e ao povo americano."

Melinda French Gates, empresária e ativista americana, mais conhecida por seu trabalho com a Fundação Bill & Melinda Gates, disse no seu perfil do X (antigo Twitter) que Carter "foi um pacificador, um servidor público, um homem de fé, um parceiro dedicado de Rosalynn - e o pior pesadelo da dracunculíase", referindo-se ao trabalho do ex-presidente em combater a doença.

Em um texto elogioso de quatro parágrafos, Melinda destacou os esforços do Carter Center em lutar contra "as doenças que afetam as pessoas mais pobres do mundo".

"Honramos o presidente Carter lembrando que, por causa dele, a vida é mais saudável, melhor e mais segura, não apenas para uma vida, mas para milhões", concluiu Melinda.

A ONG Human Rights Watch escreveu que "Carter deu um exemplo poderoso para os líderes mundiais ao colocar os direitos humanos como prioridade, e continuou lutando por eles mesmo após deixar o cargo", em uma publicação no X acompanhada de um vídeo.