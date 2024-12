'Estamos fazendo dinheiro depois de abrasileirar os preços', diz presidente da Petrobras

A Petrobras continua tendo lucro depois de "abrasileirar" os preços dos combustíveis, afirmou na noite do domingo, 29, a presidente da empresa, Magda Chambriard, em entrevista ao programa Canal Livre, na Band News. Ela informou que o diesel já está há uma ano e meio sem reajuste, assim como o preço da gasolina também está há meses sem mudança.

"Estamos fazendo dinheiro depois de abrasileirar os preços", disse Magda, estimando em cerca de 30% a diferença do preço dos combustíveis na comparação com dezembro de 2022.

A executiva descartou a volta para o setor de distribuição de combustíveis no curto prazo, e que no momento a Petrobras vem estudando a venda direta para grandes consumidores, como já está fazendo com a Vale.

"Vamos conversar com grandes empresas brasileiras para venda direta", informou a executiva.