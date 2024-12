Jovem foi atropelada no dia de Natal na zona leste de SP; motorista fugiu sem prestar socorro

Nadine Áviles Romanholi, de 24 anos, sofreu várias fraturas e uma perfuração no pulmão depois de ser atropelada por um homem que fugiu sem prestar socorro na noite de Natal, na zona leste de São Paulo. A jovem foi levada para o Hospital Santa Marcelina, onde foi operada. O estado dela é grave, porém estável. A polícia busca identificar o motorista responsável pelo atropelamento por meio da análise de câmeras de segurança no local.

Nadine, o namorado e o cunhado voltavam de uma festa de Natal na madrugada do último dia 25, na Rua Arraial de Catas Altas, em São Miguel Paulista, quando um carro prata que trafegava na contramão foi em direção ao grupo em velocidade acelerada. Os dois homens conseguiram se esquivar, mas Nadine foi atingida e chegou a ser arrastada por alguns metros.

Em entrevista à TV Globo, o pai de Nadine, Edson Romanholi, contou que o carro continuou em movimento mesmo com a jovem em cima do capô, atingiu um outro veículo, arremessando a jovem. O caso foi registrado como "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente", no 63º Distrito Policial, de Vila Jacuí.

A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que "as imagens que flagraram a ação estão sendo analisadas e diligências estão em andamento para a identificação do veículo e do autor dos fatos". Na tarde de sábado, 28, a polícia esteve no local do acidente e entrevistou testemunhas.