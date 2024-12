Thuram marca duas vezes para a Juventus, mas Fiorentina reage e assegura o empate no Italiano

O francês Thuram bem que fez a sua parte ao balançar as redes duas vezes para a Juventus. No entanto, com um gol de Riccardo Sottil no final do segundo tempo, a Fiorentina reagiu e arrancou um empate de 2 a 2 neste domingo, em Turim, e assegurou a quinta colocação no Campeonato Italiano. Com 32 pontos, a equipe visitante tem a mesma pontuação que o rival, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Defendendo uma invencibilidade de 13 jogos nesta temporada, a Juventus aproveitou o fator campo para se lançar ao ataque a fim de pressionar o adversário. Após Vlahovic perder chance clara ao cabecear para fora aos seis minutos, o time da casa abriu o placar com Thuram.

Oportunista, o francês aproveitou o espaço dentro da área e chutou no canto para fazer 1 a 0. Com o controle da partida, a equipe de Turim seguiu pressionando o adversário, especialmente quando chegava ao ataque em velocidade.

No entanto, a falta de capricho no momento de finalizar custou caro para o conjunto alvinegro. Em uma das raras vezes em que ameaçou a meta adversária, a Fiorentina conseguiu empatar o confronto. Yacine Adli se arriscou no apoio e fez o cruzamento. Moise Kean venceu a disputa pelo alto e cabeceou para deixar tudo igual aos 38 minutos: 1 a 1.

A volta para o segundo tempo contou com um gol a favor da Juventus com apenas quatro minutos de jogo. Artilheiro da partida, Thuram mais uma vez balançou a rede após passe dado por Koopmeiners. A zaga foi tentar fazer o corte, mas acabou dando uma assistência na medida para o chute cruzado do francês: 2 a 1 e festa nas arquibancadas.

Quando tudo indicava que o jogo estava decidido, a Fiorentina chegou ao empate. Em jogada confusa na área da Juventus, a bola sobrou para Riccardo Sottil. Ele emendou uma bomba de pé esquerdo e selou o empate de 2 a 2 aos 43 minutos da etapa final.