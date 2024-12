Bruna Biancardi mostra Davi Lucca e Mavie abraçados enquanto dormem

Davi Lucca é um irmãozão! O primogênito de Neymar Jr., fruto do envolvimento com Carol Dantas, demonstra adorar passar um tempo com a irmãzinha Mavie, de um ano de idade.

E olha só esse registro que Bruna Biancardi compartilhou, no dia 29 de dezembro. Os dois dormindo juntinhos. Que fofura!

A influenciadora ainda escreveu na legenda da foto:

O jeito que dormem.