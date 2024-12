Loteria nos EUA: bilhete sorteado receberá prêmio de R$ 7,5 bilhões

Um bilhete de loteria Mega Millions com um prêmio de US$ 1,22 bilhão (cerca de R$ 7,56 bilhões), o quinto maior da história, foi vendido pela loteria dos EUA em um posto de gasolina na Califórnia. Os números sorteados foram 3, 7, 37, 49, 55 e 6. A identidade do ganhador não era conhecida. O maior prêmio da história no país foi de US$ 2,04 bilhões (R$ 12,64 bilhões). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.