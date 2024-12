Itália diz ser 'complicado' liberar jornalista no Irã

O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou neste sábado, 28, que "estão complicados" os esforços para libertar a jornalista italiana Cecilia Sala da prisão no Irã, sem dar detalhes. Sala foi presa no dia 19 pela polícia de Teerã e está na prisão de Evin. O motivo de sua prisão não foi divulgado. A jornalista, de 29 anos, estava no país a trabalho e com visto regularizado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.