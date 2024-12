Mais confiante, Norris diz ter 'o que é necessário' para brigar pelo título da F-1 em 2025

Vice-campeão mundial na temporada 2024 da Fórmula 1, Lando Norris não se deixou abater pela perda do título. O piloto britânico diz manter a confiança elevada, já pensando em 2025. E afirma que tem os recursos necessários para buscar o título com a sua McLaren no ano que vem.

"Definitivamente tive coisas para melhorar e olhar para trás e tentar (corrigir) e melhorar. No entanto, acho que a coisa que aprendi e ganhei mais neste ano foi confiança em mim mesmo. Parece muito simples, mas eu sempre fui o tipo de cara que precisa sair para provar isso a si mesmo antes de querer começar a acreditar em qualquer coisa. Neste ano, sim, cometi alguns erros e não fiz luta acirrada o suficiente com Max Verstasppen, mas foi um bom esforço, e a única coisa que aprendi é que tenho o que é preciso (para seguir brigando pelo título)", declarou.

Sem entrar em detalhes, o britânico afirmou que, se conseguir evoluir em alguns aspectos, estará em condições de ser campeão. "Sei que, se eu puder melhorar nessas coisas, é definitivamente possível, então estou animado. Por mais que eu queira aproveitar as minhas férias, também estou ansioso pelo próximo ano."

Norris disse que aprendeu com seus erros cometidos em largadas ao longo da última temporada. "Honestamente, são provavelmente os momentos mais difíceis em que você mais aprende", disse o piloto de 25 anos. "Eu definitivamente melhorei em um bom nível nesta temporada. Obviamente perdi algumas coisas, e houve talvez três largadas neste ano que me fizeram perder uma ou duas posições. Muitas vezes eram posições para Max."

"Mas nenhuma delas, quando olho para trás, me fez sentir como, 'bem, eu não tenho o que é preciso'. Esses momentos só aconteciam quando era diretamente contra Max. E enfrentar Max em qualquer estado sempre vai ser complicado, e ninguém se diverte competindo com ele", comentou.