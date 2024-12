Grêmio oficializa a contratação do técnico Gustavo Quinteros; veja detalhes

O Grêmio anunciou oficialmente neste sábado a contratação do técnico Gustavo Quinteros. O treinador argentino, naturalizado boliviano, fechou acordo até o final de 2025. Quinteros comandará um time brasileiro pela primeira vez na carreira. Ele estava no Vélez Sarsfield, da Argentina, onde foi campeão do último campeonato nacional.

"Gustavo Quinteros é Tricolor! Com experiência nas seleções de Bolívia e Equador, o treinador foi multicampeão por clubes sul-americanos e venceu o campeonato argentino neste ano. O técnico chega ao Imortal para a temporada de 2025. Bem-vindo!", postou o Grêmio nas redes sociais.

Quinteros chega ao clube tricolor para substituir Renato Gaúcho. "Para mim, como técnico, é uma honra que meu nome seja citado, que seja lembrado, que esteja entre as possibilidades. As coisas difíceis me motivam. Defendo muito o meu trabalho, defendo muito o esforço, o trabalho, os sonhos, a motivação dos jogadores", disse o novo treinador gremista.

Também chegam ao clube os auxiliares técnicos Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán. Quinteros deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias.

O treinador está com 59 anos e tem passagens por clubes como San Lorenzo, Universidad Católica, Bolívar, Al-Nassr, Al-Wasl, Colo-Colo, entre outros.

O Grêmio chegou a negociar com o treinador português Pedro Caixinha que, no entanto, preferiu aceitar a proposta do Santos.