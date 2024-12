NBA suspende jogadores dos Mavericks e dos Suns após briga e expulsões

A NBA agiu rapidamente e aplicou suspensões a três jogadores envolvidos na briga que aconteceu durante partida entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns, na noite desta sexta-feira. Naji Marshall e PJ Washington, dos Mavericks, e o bósnio Jusuf Nurkic, dos Suns, foram os jogadores punidos.

Marshall recebeu a maior punição - quatro jogos de suspensão - por ter se envolvido diretamente na briga e ainda por ter tentando ampliar o confronto no corredor em direção aos vestiários, quando já estava expulso de quadra. Nurkic levou três partidas de gancho enquanto PJ Washington sofreu um jogo de suspensão. Nenhum deles terá que pagar multa.

A confusão generalizada aconteceu no terceiro quarto da partida disputada em Phoenix. O pivô Nurkic, dos Suns, acertou o rosto do rival Daniel Gafford com o cotovelo numa falta de ataque. Os jogadores dos Mavericks foram tirar satisfações e a situação ganhou contornos de tensão. Alvo da cobrança dos adversários, Nurkic desta vez agrediu Marshall, que revidou com um soco.

Um empurra-empurra tomou conta da partida e os dois atletas mais alterados logo foram contidos pelos companheiros. O árbitro teve trabalho para conseguir conter os ânimos e o jogo ficou paralisado por causa da confusão. Na sequência, PJ Washington empurrou Nurkic, ampliando o clima de beligerância.

O trio começa a cumprir suas suspensões na noite deste sábado. Marshall e Washington serão desfalque da equipe de Dallas na partida contra o Portland Trail Blazers. E Nurkic será baixa nos Suns contra o Golden State Warriors.