Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda apresentam a pequena Clara Camargo ao deixarem maternidade

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo receberam a pequena Clara Camargo na madrugada do último dia 25. Isso mesmo, no dia de Natal. Que presentão, não é?! O casal deixou a maternidade Pro Matre, em São Paulo e apresentou a filha, no sábado, dia 28 de dezembro.

Com um look todo em vermelho combinando com a mamãe e um lacinho branco, a pequena Clara Camargo dormia serena enquanto os papais a admiravam.

Eles se beijaram para celebrar um dos momentos mais lindos e esperados da vida de um casal. E, claro, depois do beijinho na mamãe, tem que ter um beijinho na pequena, não é?