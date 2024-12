Glória Perez publica fotos da filha e desabafa: O tempo não ameniza

Daniella Perez morreu no dia 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos de idade. Na época, ela estava no ar na novela De Corpo e Alma e era casada há dois anos com Raul Gazolla.

Sem nunca esquecer de homenagear a filha, Glória Perez, renomada autora brasileira de novelas, nascida em 25 de setembro de 1948, sempre faz alguma publicação relembrando a atriz.

No dia 28 de dezembro de 2024, ela usou as redes sociais para desabafar:

Não, o tempo não ameniza nada.