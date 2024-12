Dallas Mavericks vence Phoenix Suns em jogo que teve briga, soco e três expulsões na NBA

Em uma rodada que contou com mais sete duelos, o confronto mais quente da madrugada deste sábado, pela temporada regular da NBA, aconteceu no encontro em que o Dallas Mavericks bateu o Phoenix Suns por 98 a 89. A partida teve briga na quadra, socos, empurrões e ainda terminou com três expulsões.

A confusão generalizada aconteceu no terceiro quarto. O pivô Jusuf Nurkic, do Phoenix, acertou o rosto do rival Daniel Gafford com o cotovelo após um encontrão. Os jogadores do Dallas foram tirar satisfações e a situação ganhou contornos de tensão. Alvo da cobrança dos adversários, Nurkic desta vez agrediu Naji Marshall que revidou com um soco.

Um empurra-empurra tomou conta da partida e os dois atletas mais alterados logo foram contidos pelos companheiros. O árbitro teve trabalho para conseguir conter os ânimos e o jogo ficou paralisado por causa da confusão.

Após o tumulto, Marshall e Nurkic foram expulsos, assim como PJ Washington, do Dallas Mavericks. Jogando em casa, os Suns terminaram o terceiro quarto com uma vantagem de oito pontos (72 a 64). No entanto, no último período, os Mavs reassumiram a liderança do marcador e fecharam o duelo com um 98 a 89 a seu favor.

Apesar da derrota, o Phoenix Suns emplacou o cestinha da partida: Kervin Durant anotou 35 pontos, mas não evitou a derrota da sua equipe que perdeu sete dos últimos dez compromissos na competição. Pelo lado do time vencedor, Kyrie Irving foi quem mais pontuou: 20 pontos.

Na classificação, o Dallas aparece na quarta colocação da Conferência Oeste e se recupera da derrota na rodada de Natal para o Minnesota Timberwolves. Já o Denver Nuggets figura na oitava posição.

Em outro jogo da rodada, o Cleveland Cavaliers fez mais uma vítima na madrugada deste sábado pela temporada regular da NBA ao derrotar, fora de casa, o Denver Nuggets por 149 a 135. A receita para vitória foi a aposta na eficiência de seu ataque.

O ritmo eletrizante imposto pelos visitantes ofuscou até a marca alcançada por Nikola Jokic. A fim de dar uma resposta em quadra, ele assinalou um "triple-double" com 27 pontos, 14 rebotes e 13 assistências. Donovan Mitchell, por sua vez, foi o pulmão que conduziu os Cavs ao triunfo. Cestinha com 33 pontos, ele ajudou a levar o seu time à sexta vitória consecutiva na competição. A consequência da boa fase está refletida na classificação.

A franquia de Cleveland lidera a Conferência Leste. São 27 vitórias em 31 partidas. A única derrota no mês de dezembro aconteceu no confronto com o Miami Heat. Já o Denver sofre com a oscilação no torneio. O resultado negativo fez o time cair para a sétima colocação no lado Oeste, deixando a zona direta dos playoffs.

A derrota, no entanto, não esconde o bom volume ofensivo do conjunto de Denver. Além de Jokic, Jamal Murray também assinalou 27 pontos e ainda contribuiu com os seus companheiros com 11 assistências em quadra.

Em Houston, o Minnesota Timberwolves garantiu a vitória de 113 a 112 sobre o Houston Rockets graças a Anthony Edwards, que acertou uma bela cesta de três pontos para virar o duelo e calar o ginásio.

O resultado deixa a franquia de Minnesota em oitavo lugar no lado Oeste. O Houston Rockets, que briga em cima na tabela, se mantém no terceiro posto da mesma conferência atrás do líder Oklahoma City Thunder e do segundo colocado Memphis Grizzlies.

Confira os jogos desta sexta da NBA:

Orlando Magic 85 x 108 New York City

Boston Celtics 142 x 105 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 87 x 96 San Antonio Spurs

Houston Rockets 112 x 113 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 124 x 132 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 135 x 149 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 89 x 98 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 102 x 92 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos deste sábado:

Atlanta Hawks x Miami Heat

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x New York Knicks

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings