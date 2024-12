'Estoques de vacinas no País estão abastecidos', diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira, 27, em nota, que atendeu a "todas as solicitações" de imunizantes dos Estados nos últimos meses do ano. "Os estoques de vacinas no país estão abastecidos."

O Estadão havia mostrado, em novembro, que ao menos 11 estados e o Distrito Federal registravam falta de algum tipo de vacina. Anteriormente, em setembro, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que 64,7% dos 2.415 municípios questionados relatavam falta de vacinas.

Na época, confrontado com os dados de levantamento do Estadão, a pasta disse que não havia falta, mas que tinha enfrentado "desafios momentâneos na distribuição de algumas vacinas devido a problemas com fornecedores e produção limitada global".

Dias depois, a pasta convocou uma coletiva na qual informou que queria diversificar fornecedores de vacinas para evitar falhas no abastecimento de imunizantes no País, e que pretendia criar uma plataforma para monitorar estoques e acompanhar a distribuição de doses em todo território nacional. O painel está disponível neste link.

Varicela

No comunicado desta sexta, o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, garantiu que o abastecimento de todas as vacinas do calendário básico está em 100%, inclusive as injeções contra varicela que sofria com pendências devido a uma escassez mundial de matéria-prima.

"Hoje, contamos com três fornecedores para essa vacina, assegurando a normalização ao longo do primeiro semestre de 2025", afirmou Gatti. A pasta prometeu normalizar a oferta desta vacina até o início do ano.