Petrobras e Transpetro ajudam na busca por vítimas da ponte que caiu entre MA e TO

A Petrobras e a Transpetro disponibilizaram desde ontem um ROV (sigla para Remote Operated Vehicle) e equipes técnicas para ajudar a Marinha na força-tarefa de busca pelas vítimas da queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).

O ROV é um robô utilizado em inspeção de dutos submarinos, com câmeras de alta resolução e operado remotamente por um profissional especializado. As buscas vêm sendo feitas por equipes de mergulho da Marinha em uma profundidade que varia de 20 a 60 metros. Mais três ROVs disponibilizados pela Petrobras devem chegar ao local das buscas nas próximas horas.

A Transpetro também está operando no local um sonar que tem capacidade de gerar imagens mais nítidas do fundo do rio, ajudando a guiar os mergulhadores.

"A Petrobras e a Transpetro integrarão a força-tarefa que está montada no município de Estreito, onde a estrutura se rompeu no último domingo (22) e estarão à disposição com uma equipe que compreende também especialistas em mergulho, análise de risco, atuação em contingência e combate à poluição", informou a estatal nesta sexta-feira.