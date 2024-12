Bolsas da Europa fecham em alta em retorno de feriado, mas ainda com liquidez reduzida

As bolsas na Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, retomando negociações após dois dias em que estiveram fechadas por conta dos feriados de Natal. Ainda assim, a sessão contou com liquidez reduzida e uma agenda esvaziada. O destaque ficou por conta das ações do setor bancário, com papéis do sistema financeiro sendo responsáveis por alguns dos principais avanços nas praças da região. Outras empresas com ganhos de destaque foram as do setor de energia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,57%, a 506,67 pontos.

Com agenda vazia na Europa e bastante limitada nos Estados Unidos, investidores observam dados da China que mostraram queda mais lenta no lucro industrial da segunda maior economia do mundo. O indicador veio um dia após o Banco Mundial elevar suas projeções para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 2024 e 2025.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ordenou a dissolução do Parlamento nesta sexta-feira e marcou novas eleições nacionais para 23 de fevereiro, na esteira da queda do governo de coalizão do chanceler Olaf Scholz. Scholz, que perdeu um voto de confiança no último dis 16, vem liderando um governo de minoria desde que sua coalizão tripartite chegou ao fim em 6 de novembro, quando ele demitiu seu ministro de Finanças em meio a uma disputa sobre como revitalizar a estagnada economia alemã.

Em Frankfurt, as ações da Delivery Hero caíram mais 5,56% depois que os reguladores taiwaneses bloquearam a venda de sua unidade local de entrega de alimentos por US$ 950 milhões para a Uber. A empresa alemã disse que a americana poderia recorrer ou rescindir o acordo. A Uber disse que estava decepcionada, mas que continuaria investindo em Taiwan. Na cidade alemã, o DAX avançou 0,55%, a 19.958,63 pontos.

Em Paris, o CAC 40 subiu 1,00%, a 7.355,37 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 1,25%, a 34.160,97 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 0,45%, a 11.525,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,76%, a 6.373,50 pontos. Fora da zona do euro, em Londres, o FTSE 100 teve alta mais contida, subindo 0,16%, a 8.149,78 pontos.

*Com informações Dow Jones Newswires.