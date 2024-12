Ricardo Nunes anuncia prefeito de Osasco, Rogério Lins, como secretário de Esportes

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou que o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), será o novo secretário de Esportes e Lazer da cidade em seu novo mandato de 2025 a 2028 nesta quinta-feira, 26.

Além de ter sido vereador por duas vezes, Lins permaneceu oito anos à frente da prefeitura e conseguiu eleger o seu cunhado como sucessor, o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), derrotando o ex-prefeito Emidio de Souza (PT) logo no primeiro turno. Assim que concluir seu segundo mandato, o prefeito passará a integrar a gestão Nunes.

De seu histórico, consta uma prisão preventiva logo após a sua primeira vitória em 2016, quando foi eleito com discurso de renovação política. Lins e mais 13 vereadores foram acusados de contratar funcionários públicos fantasmas. Segundo o Ministério Público de São Paulo, foram estimados desvios de R$ 21 milhões dos cofres públicos decorrentes desses atos.

No dia de Natal daquele ano, Lins se entregou após passar três semanas no exterior. Ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 300 mil e assumiu a Prefeitura de Osasco poucos dias depois. Lins negou as acusações.