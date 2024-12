CNseg: indenizações por seguradoras somam R$ 202 bi de janeiro a outubro, alta de 6,8% em 1 ano

As seguradoras brasileiras pagaram R$ 202 bilhões em indenizações, resgates, benefícios e sorteios entre os meses de janeiro e outubro deste ano, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O número é 6,8% maior que o do mesmo período do ano passado.

O ano foi marcado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em maio, que levaram o setor de seguros a pagar R$ 6,1 bilhões em indenizações até o começo de dezembro. O número não considera os resseguros associados a esses contratos.

Apenas em outubro, os pagamentos foram de R$ 21 bilhões, alta de 9,4% em relação ao mesmo mês de 2023.

Nos dez primeiros meses deste ano, a arrecadação das seguradoras cresceu 13,1%, chegando a R$ 361 bilhões. Em outubro foram R$ 36,9 bilhões, alta de 11,9% no comparativo anual.

Entre janeiro e outubro, a linha de maior crescimento foi a do seguro prestamista, com alta de 22,5% na arrecadação. Depois, vêm os seguros marítimos e aeronáuticos, com alta de 22,2%, e os do tipo VGBL, que abrangem produtos de previdência privada.