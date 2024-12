Filho de Preta Gil aparece de mãos dadas com a cantora na UTI: Lutando juntos

Preta Gil segue na UTI se recuperando da cirurgia de 21 horas em que foi submetida para retirada de tumores. Na última quinta-feira, dia 26, Francisco Gil, filho da cantora, surgiu segurando a mão dela para dar uma atualização de seu estado de saúde.

Na legenda, ele escreveu:

Colado com ela nesse processo todo e vendo, de perto, uma aula de vida. É muita força, resiliência... e evoluindo a cada dia. Ela está bem! Agora, mais uma parte difícil: ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos. Tem sido assim durante todo esse processo... mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar... e voltar. Porque ela sabe que estou sempre com ela e que sempre vou correr pra esse colo. Lutando juntos!

Francisco ainda agradeceu a equipe médica que tem cuidado da mãe:

Só dá pra ir embora por conta dessa rede, todos os médicos e enfermeiros que sobem e descem esse elevador aí também! A importância de ser tão amada e amar é ter essa proteção e essa dedicação toda.

Já nas redes sociais da cantora, a equipe dela compartilhou o último boletim médico:

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral.