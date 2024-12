Haaland perde pênalti, Everton segura o empate e Manchester City amplia série negativa

O técnico Pep Guardiola e seu Manchester City ficaram sem o presente de Natal que tanto esperavam. Na partida de abertura do "Boxing Day", a tradicional rodada do Campeonato Inglês realizada um dia após a data festiva, a equipe celeste até saiu na frente, mas ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Everton, nesta quinta-feira, no Etihad Stadium, e ampliou sua série negativa na temporada.

Com o resultado, o City agora acumula três empates, nove derrotas e apenas uma vitória nas últimas 13 partidas. Assim, chegou aos 28 pontos e pode cair ainda mais na tabela ao término desta 18ª rodada. O Everton, por sua vez, soma 17 pontos, na parte de baixo da classificação, em sua briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Disposto a encerrar a má fase, o Manchester City pressionou desde o primeiro minuto. A equipe celeste deixou os visitantes encurralados no campo de defesa e levava perigo principalmente explorando as pontas, com o brasileiro Savinho, pela direita, e Doku, na esquerda, e a criatividade de Foden. Assim, o gol não demorou a sair. Bernardo Silva, aos 14 minutos, recebeu o passe de Doku no bico esquerdo da pequena área e chutou cruzado, em bola dividida com Branthwaite, para superar Pickford e abrir o placar para os anfitriões.

Na reta final do primeiro tempo, o City diminuiu o ritmo e recuou a marcação, a fim de abrir espaços na defesa adversária. O Everton aproveitou e passou a oferecer perigo. Aos 27 minutos, Gueye chutou de longe e obrigou o goleiro Ortega a trabalhar pela primeira vez na partida. Oito minutos depois, em bobeada coletiva da defesa anfitriã, Doucouré cruzou da direita, Akanji furou a bola e ela sobrou para Ndiaye, que, longe do marcador de Rico Lewis, teve tempo para ajeitá-la e mandá-la no ângulo esquerdo de Ortega.

No segundo tempo, o Manchester City voltou a sufocar o conjunto de Liverpool. Logo aos 6 minutos, Savinho foi derrubado na área por Mykolenko. Haaland foi para a cobrança para encerrar um jejum de três jogos sem marcar, mas Pickford caiu no seu canto direito e fez a defesa. O norueguês até balançou a rede na jogada que resultou do rebote, mas estava impedido.

A equipe da casa sentiu a falta de confiança e passou a atacar sem muito ímpeto e de forma desorganizada. Defensivamente, a equipe de Guardiola se mostrava vulnerável nas poucas investidas do Everton. Nem mesmo a entrada do belga De Bruyne ajudou a melhorar o repertório limitado de um City pouco inspirado, prevalecendo o ferrolho dos visitantes até o apito final.

Na próxima rodada, no domingo, o time de Guardiola busca a recuperação diante do Leicester, fora de casa, às 11h30 (horário de Brasília), enquanto o Everton recebe o Nottingham Forest, às 12h do mesmo dia, no Goodison Park.