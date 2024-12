Neymar Jr. e Bruna Biancardi anunciam segunda gravidez e sexo do bebê

Na quarta-feira, dia 25, Neymar Jr. e Bruna Biancardi não aproveitaram a data apenas para celebrar o Natal com amigos e familiares. Na verdade, o casal pegou todos os seguidores de surpresa ao anunciar que está esperando um segundo filho.

Alguns rumores já estavam rondando os dois há algumas semanas, no entanto, como sempre, eles foram muito discretos sobre sua vida pessoal e mantiveram o assunto apenas no íntimo da família.

Porém, no vídeo compartilhado nas redes sociais, eles se divertiram ao lado de Mavie, primeiro fruto do relacionamento de Bruna e Neymar, e Davi Lucca, o primeiro herdeiro do jogador de futebol, para anunciar a chegada de mais uma menininha à família. Importante lembrar que o atleta também é pai de Helena, com a modelo Amanda Kimberlly.