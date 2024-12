BC da Turquia corta taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 47,50%

O Banco Central da Turquia cortou sua taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 47,50%, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 26, depois de deixá-la inalterada em 50% desde março. Segundo a autoridade monetária, sua rígida postura monetária está derrubando a tendência subjacente da inflação mensal e fortalecendo o processo de desinflação.

"A postura monetária rígida será mantida até que um declínio significativo e sustentado na tendência subjacente da inflação mensal seja observado e as expectativas de inflação convirjam para o intervalo de previsão projetado", explica.

Em comunicado, a instituição revela que os indicadores do último trimestre sugerem que a demanda doméstica, em níveis desinflacionários, continua a desacelerar. No entanto, o BC turco explica que por mais que as expectativas de inflação e o "comportamento" dos preços tenham uma tendência de melhora, eles continuam a representar riscos para o processo de desinflação.

O BC turco acrescentou que buscará o retorno da inflação à meta de 5% no médio prazo e criará as condições monetárias e financeiras necessárias para atingir esse objetivo. O Comitê tomará as próximas decisões em uma estrutura previsível, orientada por dados e transparente, diz o comunicado.

"Indicadores de inflação e tendência subjacente da inflação serão monitorados de perto, e o Comitê usará decisivamente todas as ferramentas à sua disposição em linha com seu principal objetivo de estabilidade de preços", ressaltou.