Duas pessoas morrem e três estão internadas após comerem bolo em Torres (RS)

Duas pessoas morreram e outras três estão hospitalizadas após comerem um bolo na cidade de Torres (RS). A Polícia Civil investiga o caso.

Cinco vítimas - quatro mulheres e uma criança - procuraram assistência médica no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres por na madrugada desta terça-feira, 24.

As duas vítimas, duas mulheres, morreram com intervalo de algumas horas. Ambas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. Duas mulheres permanecem na UTI, uma criança de 10 anos está na sala vermelha do hospital. A identidade das vítimas não foi divulgada.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga o caso. A polícia informou que a família estava em casa reunida para um café da tarde, quando algumas pessoas começaram a se sentir mal.

Ainda de acordo com os investigadores, vários produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.

Amostras clínicas e toxicológicas dos pacientes foram encaminhadas para análise pelo hospital ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT), em Porto Alegre.

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).