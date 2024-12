Petróleo fecha em alta, com falta de catalisadores antes do feriado de Natal

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, em sessão encurtada por conta do feriado de Natal. A commodity foi beneficiada pela falta de catalisadores, em dia de fraca liquidez nos mercados, que permanecerão fechados amanhã, 25 de dezembro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro fechou em alta de 1,24% (US$ 0,86), a US$ 70,10 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 1,31% (US$ 0,95), a US$ 73,58 o barril.

De acordo com o Ritterbusch, é esperado que os preços do barril do petróleo WTI fiquem em torno de US$ 70 até sexta-feira, também considerando a divulgação atrasada do relatório semanal do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que informará os estoques da commodity no país apenas na quinta-feira, às 13h (de Brasília).

"Embora vejamos os balanços globais do petróleo afrouxando, tanto o petróleo bruto quanto os suprimentos de produtos nos EUA permanecem em um pequeno déficit que esperamos que seja eliminado no mês que vem", menciona a nota.

A Nanhua Futures também explica que o patamar geral dos estoques globais de petróleo estão baixo e, por isso, os preços estão sustentados.

No radar dos investidores por mais catalisadores, está a leitura de pedidos de auxílio-desemprego, que acontecerá na quinta-feira. As perspectivas de demanda do óleo para o próximo ano permanecem incertezas e, na esteira, estão os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. Hoje, o novo líder da Síria, Ahmed Al-Sharaa, chegou a um acordo com ex-chefes de facções rebeldes do país para dissolver todos os grupos e consolidá-los sob o Ministério da Defesa.

*Com informações da Dow Jones Newswires