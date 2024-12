Na mira do São Paulo, Oscar teve média de 30 jogos por ano e foi 'rei' de assistências na China

O São Paulo está nos últimos detalhes para anunciar a contratação do meia Oscar, que voltará ao clube 14 anos após um imbróglio que envolveu a Justiça e, à época, resultou num divórcio que parecia irremediável.

O meia volta ao clube que o revelou após passar por Internacional, Chelsea e Shanghai Port, onde esteve nos últimos sete anos. Com uma liga tecnicamente bem inferior, existe a preocupação de Oscar, aos 33 anos, não conseguir render perto do mesmo futebol que o levou a ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

E um dos principais pontos de preocupação da torcida é a questão do calendário. No ano passado, sem chegar a nenhuma final, o São Paulo fez 68 partidas no ano. Na China, Oscar fez 39 jogos pelo Shanghai.

Nos sete anos em que esteve na China, ele teve uma média de 30 partidas por ano, menos da metade que o São Paulo fez em 2024. Porém, quando esteve em campo no futebol asiático, Oscar foi bem, marcando gols e dando assistências. Ele liderou a liga chinesa em passes para gol em três ocasiões: 2018, 2021 e 2024. Apesar disso, ele não conquistou nenhum título no seu período na Ásia.