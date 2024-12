Ônibus foi trocado antes do acidente que matou 41 pessoas em MG; empresa cita ar-condicionado

O ônibus que se acidentou na madrugada de sábado, 21, na BR-116, em Minas Gerais, causando 41 mortes, foi trocado por outro coletivo horas antes da tragédia. A troca, apontada por um sobrevivente, foi confirmada ao Estadão pela Emtram, empresa proprietária do veículo.

Segundo a companhia, o ônibus que saiu de São Paulo com destino a Esídio Medrado, na Bahia, precisou ser substituído porque o ar condicionado não funcionava bem.

A troca e o transbordo dos passageiros e bagagens aconteceram em um ponto de apoio da empresa em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. De lá o ônibus que substituiu o anterior seguiu para Minas, onde aconteceu o acidente.

A substituição por outro ônibus com as mesmas características objetivou dar maior comodidade aos passageiros, segundo a Emtram. "O ar condicionado do veículo não estava climatizando o ambiente suficientemente", informa, em nota.

Um dos sobreviventes do acidente, Natalício Araújo Ramos, de 41 anos, disse em entrevista à Inter TV dos Vales que aconteceu um aquecimento no interior do ônibus que saiu de São Paulo. O veículo começou a ficar abafado, causando desconforto. Ele contou que, logo após a retomada da viagem, acabou adormecendo e acordou com os gritos dos passageiros. Foi quando viu que o ônibus estava pegando fogo.

Ramos relata que ficou desesperado e também começou a gritar por socorro. Ele conseguiu tirar o cinto de segurança e usou uma das cortinas para se projetar pela janela. Após ficar pendurado do lado de fora, saltou de uma atura de quase dois metros. Outro passageiro o ajudou a sair do ônibus.

Ele conta que caminhou desviando das chamas que se espalhavam pelo local do acidente e outra pessoa o ajudou a chegar até um local mais alto. "Aí era fogo para todo lado, queimando um monte de coisa", descreveu na entrevista.

O passageiro teve queimaduras leves no rosto, foi atendido em um hospital e já recebeu alta. Ele não se lembra de como aconteceu o acidente, pois estava dormindo.

Outros dois sobreviventes que estavam internados, Gilberto Gomes de Souza e Pedro Boldrini Lima, também tiveram alta. Continuavam internados nesta terça-feira, 24, Laura Amaral Marinho, Ingrid Alves dos Santos e Fredson José dos Santos Silva. Os três estão com quadro estável, mas Laura, que tem queimaduras de 2º e 3º graus, será transferida para o Hospital Regional de Vitória da Conquista (BA).

Como foi o acidente

O acidente aconteceu no sábado, 21, na BR-116, no município mineiro de Teófilo Otoni. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grande bloco de granito se soltou de uma carreta bitrem e acertou o ônibus, causando uma explosão. O coletivo se incendiou. Um carro que vinha atrás com três pessoas se chocou com a carreta, mas os ocupantes sobreviveram.

Além dos 41 mortos, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Inicialmente, com base em relatos de testemunhas, o Corpo de Bombeiros havia atribuído o acidente ao estouro de um pneu do ônibus. As causas estão sendo investigadas pela PRF e pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O motorista que dirigia a carreta estava com a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa e teve a prisão decretada. Ele, que fugiu do local do acidente, se apresentou à policia acompanhado de advogado, na tarde desta segunda-feira, 23. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado para responder ao inquérito em liberdade.

O nome do motorista não foi divulgado, o que impossibilitou o contato da reportagem com sua defesa.