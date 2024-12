Quais devem ser os temas dominantes do Jubileu da Igreja Católica celebrado durante 2025?

Milhões de peregrinos são esperados em Roma (Itália) para o Jubileu 2025 da Igreja Católica. O ano santo terá como tema "Peregrinos da Esperança". O Ano Jubilar será iniciado oficialmente pelo Papa Francisco neste 24 de dezembro, véspera de Natal, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro.

As peregrinações e celebrações vão ocorrer durante todo o ano de 2025, com temas voltados para vários segmentos da população mundial e diversas categorias profissionais. O Vaticano também incluiu um evento organizado por católicos LGBTQIA+ em seu calendário oficial online para o Jubileu, em um sinal incomum de abertura da Igreja em relação à comunidade gay, com a peregrinação em setembro do grupo italiano "La Tenda di Gionata", que descreve seu objetivo como o de promover a acolhida de pessoas LGBT na Igreja.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o teólogo Fernando Altemeyer Júnior, professor da PUC-SP, disse que as celebrações vão ocorrer em todas as igrejas do mundo e ressaltou que, apesar da resistência de alguns setores em relação ao acolhimento da comunidade LGBT, "mudou a postura de não mais mandar pro inferno, de condenar". "Os jubileus representam alegria, festa e liberdade. Soa a trombeta para um tempo diferente. É uma espécie de carta de alforria", afirmou.