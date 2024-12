EUA: American Airlines interrompe voos por 'problema técnico'; no pré-mercado, ação cai 3%

Um "problema técnico" interrompeu todos os voos da American Airlines nos EUA na manhã desta terça-feira, 24, véspera de Natal. Às 9h40 (de Brasília), a ação da companhia aérea americana tinha queda de 3% no pré-mercado de Nova York.

Segundo a emissora ABC, a Administração Federal de Aviação (FAA, pela sigla em inglês) dos EUA disse que a empresa solicitou que todos seus voos sejam interrompidos.

"No momento, estamos enfrentando um problema técnico com todos os voos da American Airlines", afirmou a companhia aérea em postagem na rede social X (antigo Twitter), prometendo restabelecer as operações assim que o problema for corrigido.