EUA: Biden decidirá sobre aquisição da US Steel após painel do governo não chegar a um consenso

Um poderoso painel do governo dos Estados Unidos não conseguiu chegar a um consenso sobre os possíveis riscos à segurança nacional americana do acordo proposto pela Nippon Steel, do Japão, de quase US$ 15 bilhões para comprar a U.S. Steel. Agora, a decisão será do presidente americano, Joe Biden, que se opõe à proposta. De acordo com a Casa Branca, o democrata deve chegar a uma decisão em 15 dias.

Uma autoridade familiarizada com o assunto, falando sob condição de anonimato, disse que algumas agências federais dos EUA representadas no painel estavam desconfiadas de que permitir que uma empresa japonesa comprasse uma siderúrgica de propriedade americana criaria riscos à segurança nacional.

Biden e o presidente eleito americano, Donald Trump, prometeram aos trabalhadores sindicalizados da U.S. Steel que bloqueariam a aquisição. O risco econômico, no entanto, é abrir mão dos investimentos potenciais da Nippon Steel nas usinas e atualizações que podem ajudar a preservar a produção de aço nos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.