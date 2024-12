Bolsas de NY fecham em alta com Nasdaq na liderança ajudado por empresas de semicondutores

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Nasdaq em destaque. As ações de empresas de semicondutores reforçaram os ganhos do índice, após a representante comercial dos EUA, Katherine Tai, anunciar início de uma nova investigação sobre os atos, políticas e práticas da China relacionados ao setor. O Dow Jones conseguiu ganhar terreno no fim do dia para terminar a sessão com ganho leve.

O Dow Jones subiu 0,16%, fechando em 42.906,95 pontos. O Nasdaq ganhou 0,98%, aos 19.764,89 pontos. O S&P 500 terminou o dia em alta de 0,73%, aos 5.974,07 pontos.

No segmento de empresas de semicondutores, a Broadcom subiu 5,52%, para US$ 232,35, e foi a ação com melhor desempenho no Nasdaq. O analista da Jefferies, Blayne Curtis, aumentou na semana passada seu preço-alvo na Broadcom de US$ 225 para US$ 300. Ele tem uma recomendação de compra na Broadcom, que recentemente viu seu valor de mercado ultrapassar US$ 1 trilhão.

As ações da Honda Motor negociadas em NY avançaram 12,8% e as da Nissan Motor, 0,35%, depois que as companhias informaram que planejam se fundir em 2026.

A Eli Lilly subiu 3,70% depois da aprovação do Zepbound, o medicamento para perda de peso da empresa, para apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade. Em rumo oposto, a Resmed, fabricante de equipamentos para tratamento da apneia do sono, cedeu 2,63%

As ações da Walmart contribuíram para limitar os ganhos do Dow Jones, com queda de 2,40%. A Agência de Proteção Financeira ao Consumidor dos EUA (CFPB, na sigla em inglês), entrou com um processo contra a varejista por forçar entregadores a utilizar ilegalmente contas de depósito caras para receber o pagamento.

Em meio ao entusiasmo com investimentos alternativos, a Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos e provedora de serviços em nuvem, saltou 81% , após receber um investimento estratégico de US$ 775 milhões da Tether, empresa do setor de ativos digitais.

Na esfera macroeconômica, dados mostraram deterioração de confiança do consumidor americano e queda mais profunda do que a esperada de encomendas de bens duráveis.