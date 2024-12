Três crianças estão entre os 16 desaparecidos após queda da ponte no Tocantins

A Polícia Militar do Tocantins divulgou o nome das 16 vítimas desaparecidas após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. Entre elas, três crianças, de 3, 10 e 11 anos.

A ponte de 533 metros, sobre o Rio Tocantins, que liga Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cedeu parcialmente no domingo, 22.

A PM também confirmou a morte de Lorena Rodrigues Ribeiro, de 25 anos, residente de Aguiarnópolis.

Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, foi resgatado com vida. Com uma fratura na perna, ele foi conduzido por testemunhas do acidente ao hospital de Estreito.

"As equipes de resgate seguem empenhadas nas buscas por desaparecidos", diz a PM. De acordo com a força policial, ao todo, dez veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, foram atingidos pelo desabamento.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou, em publicação no X (antigo Twitter), que o comandante da Marina, Almirante Olsen, deu sinal verde para solicitação de equipe de mergulho para realizar buscas no local do colapso. "Os profissionais da Marinha estarão prontos para atuar já amanhã cedo (terça, 24). Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias", escreveu.

Lista de desaparecidos

Andreia Maria de Sousa (não foi divulgada a idade)

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)

Anisio Padilha Soares (43 anos)

Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos)

Lorrane Cidronio de Jesus (11 anos)

Kecio Francisco Santos Lopes (não foi divulgada a idade)

Alessandra do Socorro Ribeiro (50 anos)

Salmon Alves Santos (65 anos)

Felipe Giuvannuci Ribeiro (10 anos)

Cássia de Sousa Tavares (34 anos)

Cecília Tavares Rodrigues (3 anos)

Marçon Gley Ferreira (não foi divulgada a idade)

Osmarina da Silva Carvalho (48 anos)

Gessimar Ferreira (38 anos)

Ailson Gomes Carneiro (57 anos)

Elisangela Santos das Chagas (50 anos)