Petrobras rescinde contrato de desinvestimento dos campos de Uruguá e Tambaú

A Petrobras informou, nesta segunda-feira, 23, que notificou a Brava Energia, controladora da Enauta Energia, sobre a sua decisão, suportada por previsão contratual, de rescindir o contrato para a cessão da totalidade de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú, ambos localizados em águas profundas no pós-sal da Bacia de Santos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que o fechamento da transação estava condicionado, entre outros fatores, à conclusão da aquisição, pela Enauta Energia, do FPSO Cidade de Santos, de propriedade e operado pela Modec, o que não se materializou.

"Conforme previsto no contrato, o valor pago a título de depósito em dezembro de 2023 será retido pela Petrobras", afirma.

A Petrobras abriu teaser, ou seja, a etapa de divulgação de oportunidade, para a venda de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú em setembro de 2021. O contrato com a Enauta, por sua vez, foi assinado em dezembro de 2023.

Na ocasião, a empresa informou que receberia com a operação é de até US$ 35 milhões, sendo US$ 3 milhões pagos na data da assinatura do contrato, US$ 7 milhões no fechamento da transação e até US$ 25 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do Brent e eventos relacionados ao desenvolvimento dos ativos.