Bárbara Borges e Iran Malfitano curtem show de Lulu Santos e trocam beijão

Desde que saíram da edição de 2023 de A Fazenda, Bárbara Borges e Iran Malfitano seguiram firme e forte com o relacionamento que começou por lá. E no último domingo, dia 22, os dois curtiram juntinhos o show de Lulu Santos que rolou em uma casa de espetáculos na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os dois ainda trocaram um beijão daqueles ao posarem para os fotógrafos.

Quer mais? Pois eles estavam comemorando dois anos de namoro na apresentação. Demais, né?