Vini Jr. aproveita folga ampliada no Real Madrid para assistir a jogo da NFL em Miami

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou após o time encerrar 2024 com a vitória sobre Sevilla por 4 a 2, no domingo, que estava preocupado com a questão física dos atletas. "Agora, o principal é o descanso. Elaboramos um programa individual para os jogadores. Eles precisam descansar e aproveitar o tempo com suas famílias. Voltaremos bem, motivados e com energia renovada", afirmou Ancelotti.

O primeiro a se beneficiar desse "programa individual" do Real Madrid foi o atacante brasileiro Vini Jr., que não atuou no domingo por estar suspenso. Impossibilitado de entrar em campo no Santiago Bernabéu, o brasileiro foi liberado antes para o mini recesso. O ganhador do prêmio The Best viajou aos EUA e no domingo esteve no Hard Rock Stadium para ver a vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers por 29 a 17 pela National Football League (NFL), a liga de futebol americano.

Durante a temporada, foi comum durante as entrevistas coletivas ouvir Ancelotti falando sobre a importância de conceder folga aos atletas. "Os jogadores precisam descansar, precisam de férias", afirmou o técnico mais de uma vez. "Um jogador pode não atuar em uma semana para ficar com sua família, sobretudo os estrangeiros, que têm muito pouco descanso. Estamos valorizando o departamento médico e a preparação física."

O Real Madrid encerrou 2024 com 40 pontos no Campeonato Espanhol, ultrapassando o Barcelona (38) na classificação e alcançando a vice-liderança, com um ponto atrás do Atlético de Madrid. "Terminamos bem o ano e estamos ansiosos para voltar em 2025. Precisamos estar preparados, pois no dia 3 de janeiro enfrentamos o Valencia", afirmou Ancelotti.